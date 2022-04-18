Мужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛО

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели…"

РоSSийские захватчики продолжают силовую мобилизацию в так называемых Л/ДНР. Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

"Новобранцев" одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую. А чтобы никуда не убежали – возят в закрытых железнодорожных вагонах.

Об этом сотрудникам Службы безопасности Украины рассказал житель Донецка, попавший в украинский плен.

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказывает "мобилизованный".

Муж заверил, что не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров. Так и попал в плен.

"Здесь ему лучше и он рад, что остался жив. Но за свои поступки – придется ответить. Как и тысячам других захватчиков, которые хотели захватить нашу землю", – отмечают в украинской спецслужбе.