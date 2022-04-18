"Ситуация контролируемая. Мариуполь - без изменений", - отчет ОВА по состоянию на 08:00 18 апреля

Враг нанес удары по Днепропетровщине, Харьковщине, Луганщине, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

Относительно спокойно ночь на понедельник, 18 апреля, прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине.

Как говорится в отчете областных военных администраций по состоянию на 08.00 18 апреля, ситуация контролируемая.

На Днепропетровщине враг попал по инфраструктурному объекту в Синельниковском районе, двое пострадавших. "Прилеты" были и в Павлоградском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура. Предварительно, без пострадавших.

Харьков – ночные обстрелы города продолжались в разных районах, наличие пострадавших еще устанавливается. По области вечером оккупанты обстреляли Лозовую, пострадавших нет.

По последним сведениям, за сутки в Харьковской области ранены 24 человека, пятеро погибли.

В Луганской области россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, площадь возгорания свыше двух тыс. кв. м. В Лисичанске обстреляли участок патрульной полиции, раненые полицейские доставлены в больницу.

Кроме того, в других городах области загорелись 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

По меньшей мере двое убитых роSSийской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое.

На Донбассе ночью враг нанес ракетный удар по Краматорску, есть разрушение инфраструктуры, информация по пострадавшим уточняется.

Обстрелы Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецка из артиллерии и градов. Есть разрушения и раненые среди гражданских. Количество и степень тяжести уточняется.

Мариуполь – без изменений.

В Херсонской области были взрывы и обстрелы на территории всей области. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

В Николаевской области с ночи идет воздушная тревога. Утром были обстрелы города, по предварительным данным, горит камыш. Информация о последствиях уточняется.