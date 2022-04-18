Госкино призвало Каннский кинофестиваль не допускать роSSийские фильмы к участию

В программу фестиваля включили фильм Кирилла Серебрянникова «Жена Чайковского», информирует ZN.ua.

Госкино призвало Каннский кинофестиваль не допускать роSSийские фильмы к участию
Каннский кинофестиваль призвали не допускать роSSийские фильмы к участию
© yp.fedpress.ru

Госкино опубликовало письмо, которое написала его глава Марина Кудерчук к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру. В письме она призвала кинофестиваль не допускать к участию роSSийские фильмы. Полный текст обращения опубликован на сайте Госкино.

Несмотря на призыв Украины к мировым киносообществам бойкотировать роSSийский кинематограф, в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля включили картину Кирилла Серебрянникова «Жена Чайковского».


Фаина Ваулина, ZN.ua

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