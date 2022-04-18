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2022-04-18
Несколько роSSийских снарядов попали в здание патрульной полиции в Лисичанске, шестеро сотрудников ранены
Артобстрел произошел в 20:40 воскресенья, 17 апреля.
Фото: facebook.com/odalug
В Лисичанске в Луганской области роSSийские войска обстреляли здание патрульной полиции. Шесть сотрудников попали в госпиталь.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Вчера в 20:40 был совершен артобстрел Лисичанска. Несколько роSSийских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал он утром 18 апреля.
Напомним, сегодня утром роSSийская армия ударила по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, два человека погибли, шестеро травмированы.