Несколько роSSийских снарядов попали в здание патрульной полиции в Лисичанске, шестеро сотрудников ранены

Артобстрел произошел в 20:40 воскресенья, 17 апреля.

Несколько роSSийских снарядов попали в здание патрульной полиции в Лисичанске, шестеро сотрудников ранены
Фото: facebook.com/odalug

В Лисичанске в Луганской области роSSийские войска обстреляли здание патрульной полиции. Шесть сотрудников попали в госпиталь.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Вчера в 20:40 был совершен артобстрел Лисичанска. Несколько роSSийских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал он утром 18 апреля.

Напомним, сегодня утром роSSийская армия ударила по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, два человека погибли, шестеро травмированы.

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