В Лисичанске в Луганской области роSSийские войска обстреляли здание патрульной полиции. Шесть сотрудников попали в госпиталь.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Вчера в 20:40 был совершен артобстрел Лисичанска. Несколько роSSийских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал он утром 18 апреля.

Напомним, сегодня утром роSSийская армия ударила по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, два человека погибли, шестеро травмированы.