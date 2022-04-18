"В области не осталось ни одного безопасного места – эвакуируйтесь", – глава Луганской ОВА

Глава Луганской ОВА в очередной раз обратился к жителям подконтрольных украинским властям населенных пунктов.

"В области не осталось ни одного безопасного места – эвакуируйтесь, мы еще можем вас спасти", – заявил Сергей Гайдай.

По информации пресс-службы ОВА, 18 апреля эвакуацию будут проводить из Попасной, Рубежного, Горской общины, Северодонецка, Лисичанска.

В этих населенных пунктах при прекращении огня будут открыты гуманитарные коридоры.

“Будем эвакуировать в любом случае. Куда сможем добраться – заберем людей. Уж очень трудно выехать из Рубежного, Попасной, Горского. Жители Кременной эвакуируются, не имея коридора безопасности. Если раньше часть жителей Луганщины чувствовала себя более или менее спокойно в некоторых районах Лисичанска и Северодонецка, то сейчас ситуация обострилась. РоSSийские снаряды «накрывают» повсюду”, – отметил глава ОВА.

"Эвакируйтесь, мы еще можем вас спасти. Не тяните до последнего, когда не останется никакого безопасного выезда из области. 18 апреля автобусы ждут вас. Собирайте вещи и приходите. Вы необходимы Украине живыми!", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Места собрания:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1А;

Горское: ул. Гагарина, 13А;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, накануне удалось эвакуировать 33 человека из Лисичанска и Северодонецка. Делали это "на свой страх и риск", поскольку гуманитарные коридоры не были согласованы.