Зеленский: Ответом на попытку рублевой оккупации областей Украины должны быть санкции по всей банковской системе РФ

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на полном охвате санкциями банковской системы РФ из-за попыток оккупантов установить на оккупированных территориях фейковые режимы и ввести там оборот рублей.

Об этом он сообщил в своем ежедневном видеообращении.

"Оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых «ДНР» и «ЛНР». Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине РоSSии. Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответ на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями роSSийской банковской и финансовой систем. Потому что это часть оккупационной машины", - сказал Владимир Зеленский.

Он убежден, что демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях.

"Там строят застенки. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажуют учителей. Крадут деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода", - отметил президент Украины.