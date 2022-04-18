Утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВА

Ночь прошла относительно спокойно.

Утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВА
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/PvkZahid

Утром понедельника, 18 апреля, роSSийские войска нанесли удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…", – говорится в сообщении на странице Резниченко в фейсбуке.

Вчера РоSSия несколько раз обстреляла Днепропетровщину, в том числе окрестности Криворожского района. В Зеленодольской общине погиб гражданский. Местные власти призвали людей не ходить на дачи и в гаражи за водопадом - там очень много снарядов.

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