205 детей погибли с начала войны в Украине, полностью разрушены 95 учебных заведений

По меньшей мере 362 ребенка получили ранения.

205 детей погибли с начала войны в Украине, полностью разрушены 95 учебных заведений
Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ
Фото: Роман Кулик

Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Как отмечают в Офисе генерального прокурора, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, стало известно, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.

15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, с начала войны больше всего детей пострадало в Донецкой (117), Киевской (107) и Харьковской (91) областях.

Как сообщали, в селе на Херсонщине оккупанты обстреляли подростков, которые шли в магазин за хлебом, 15-летний мальчик скончался от ран.

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