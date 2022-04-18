Псевдомэру Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме

Чиновник пошел на сотрудничество с захватчиками и возглавил оккупационную администрацию, информирует ZN.ua.

Псевдомэру Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме
Накануне в Новой Каховке оккупанты симулировали митинг в поддержку РФ / Фото ОК "Юг"

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме так называемому главе захваченной оккупантами Новой Каховки. Об этом говорится в телеграмме Офиса генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева уведомлено о подозрении жителю города Киева в коллаборационной деятельности (ч. 1, 5 ст. 111-1 УК Украины)».

В сообщении не сообщают конкретно о ком идет речь, но, судя по всему, речь идет о Владимире Леонтьеве, который пошел на сотрудничество с захватчиками и возглавил оккупационную администрацию.

По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения 2 апреля 2022 г. принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил РФ и был провозглашен руководителем временно-гражданской администрации города Херсонской области.

«В дальнейшем мужчина неоднократно публично призывал жителей населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. В своих социальных сетях он отметил необходимость налаживания связей с государством-агрессором и публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти», - проинформировали в ведомстве.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве по материалам Департамента защиты национальной государственности СБУ.


Оксана Коваль, ZN.ua

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