Возят в закрытых вагонах: оккупант в плену выдал, где россияне набирают "новобранцев"

Возят в закрытых вагонах: оккупант в плену выдал, где россияне набирают "новобранцев"

РоSSийские захватчики продолжают силовую мобилизацию в так называемых Л/ДНР. Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в СБУ. «Новобранцев» одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую. Более того - чтобы они никуда не убежали, их возят в закрытых железнодорожных вагонах.

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели... Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай ... типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказал житель Донецка, который после такой «мобилизации» попал в украинский плен.

По его словам, он не принимал участия в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров. Так и попал в плен.

В СБУ отмечают, что за свои поступки ему все же придется ответить.

Добавим, ранее в украинской разведке сообщили, что мобилизация в ОРДЛО фактически была сорвана. Благодаря "новобранцам" россияне хотели укомплектовать 17 своих стрелковых полков, но мужчины призывного возраста не хотят становиться пушечным мясом и всячески избегают призыва.

мобилизация в ДНР и ЛНР

В то же время для личного состава, который все же удалось привлечь, не проводят каких-то тренировок или инструктажей, а обеспечивают их непригодными для использования амуницией и оружием.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВАУтром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВА
Оккупанты взяли под контроль Кременную – глава Луганской ОВАОккупанты взяли под контроль Кременную – глава Луганской ОВА
РоSSийские оккупанты обстреляли села ЗапорожьеРоSSийские оккупанты обстреляли села Запорожье
18 домов Харькова получили повреждения от обстрелов оккупантов, - ГСЧС18 домов Харькова получили повреждения от обстрелов оккупантов, - ГСЧС
Оккупанты готовят провокацию в ХерсонеОккупанты готовят провокацию в Херсоне
ОТГ "Восток" сообщила о пяти отраженных атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиковОТГ "Восток" сообщила о пяти отраженных атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков
Пожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фотоПожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фото
Как оккупанты зверствовали в селе на ХарьковщинеКак оккупанты зверствовали в селе на Харьковщине
Пошел на "концерт Кобзона": ВСУ уничтожили замкомбата оккупантовПошел на "концерт Кобзона": ВСУ уничтожили замкомбата оккупантов
В Луганской области полиция задержала модератора Telegram-канала, которая передавала данные о ВСУ оккупантамВ Луганской области полиция задержала модератора Telegram-канала, которая передавала данные о ВСУ оккупантам
Последние новости
Подгружаем последние новости