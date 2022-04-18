Несколько ракет попали рядом с железнодорожным вокзалом во Львове, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет

Утром 18 апреля роSSийские войска обстреляли Львов. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами.

Фото: t.me/zalizni_zminy

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

"Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала и команды поездных бригад сработали четко", – рассказал он.

По словам Камышина, движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов.

Пресс-служба УЗ уточнила, что из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия на вокзал. Железнодорожники делают все для минимизации времени задержки.

"Ситуация на Львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях.

Высадка и посадка на поезда возобновлена после окончания сигнала тревоги", - сказано в сообщении.

Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, пока движение возобновлено.

Напомним, около 08:30 18 апреля во Львове прозвучала серия взрывов. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что враг нанес 5 прицельных ударов по Львову. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил о четырех ракетных ударах и призвал жителей оставаться в укрытиях.