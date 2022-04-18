Оккупанты взяли под контроль Кременную – глава Луганской ОВА

РоSSийские оккупанты взяли под контроль город Кременную Луганской области. Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна», – написал Гайдай.

В то же время он отметил, что из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят.

Ранее Гайдай сообщил места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы: