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2022-04-18
Оккупанты взяли под контроль Кременную – глава Луганской ОВА
В городе продолжаются бои.
РоSSийские оккупанты взяли под контроль город Кременную Луганской области. Об этом в Facebook
«Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна», – написал Гайдай.
В то же время он отметил, что из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят.
Ранее Гайдай сообщил места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
- Лисичанск – центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;
- Привилегия – центральная площадь;
- Северодонецк – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное – Дворец культуры «Пивденный», ул. Чехова, 11;
- Горное – Дом культуры Украины. Гагарина 13а;
- Попасная – ул. Щербакова, 1а.
Юлия Москаленко, ZN.ua