Оккупанты взяли под контроль Кременную – глава Луганской ОВА

В городе продолжаются бои.

РоSSийские оккупанты взяли под контроль город Кременную Луганской области. Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна», – написал Гайдай.

В то же время он отметил, что из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят.

Ранее Гайдай сообщил места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

  • Лисичанск – центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;
  • Привилегия – центральная площадь;
  • Северодонецк – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
  • Рубежное – Дворец культуры «Пивденный», ул. Чехова, 11;
  • Горное – Дом культуры Украины. Гагарина 13а;
  • Попасная – ул. Щербакова, 1а.

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