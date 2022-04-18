В Бухаресте люди протестуют против роSSийских военных преступлений

На выходных в Бухаресте люди протестовали против роSSийских военных преступлений. Об этом сообщает украинское посольство в Румынии.

"Участницы вышли в белых платьях с красными пятнами, символизирующими зверства захватчиков по отношению к мирному населению Украины, прежде всего женщин и детей", - говорится в сообщении.

Фото: Посольство Украины в Румынии

Фото: Посольство Украины в Румынии

Фото: Посольство Украины в Румынии

Напомним, Минобороны РФ снова угрожает нанести удары по "центрам принятия решений", среди которы - Киев .

Пока на территории Киевской, а также Черниговской областей роSSийских подразделений нет – их частично выбили, частично они отошли сами. Эти подразделения перебросили на восток Украины. В Минобороны считают, что вопрос наступления на столицу зависит от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.