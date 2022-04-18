"Вторая фаза" войны РоSSии против Украины началась: восток пришел в движение

Та самая "вторая фаза" войны РоSSии против Украины, о которой так долго кричали, официально началась. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в своем Telegram -канале.

"Мы не будем ждать пока они начнут двигаться, мы уже начали двигаться", - заявил он, назвав тактику украинских воинов "активной обороной".

По его словам, западные эксперты начали говорить о том, что ВСУ смогли оказать помощь защитникам Мариуполя, в результате очень рискованных ночных вылазок. Теперь бои идут и в нескольких километрах от "Азовстали".

"Многие думали, что мы будем сидеть сложа руки, терпеть на голову удары, а потом худо-бедно отбиваться. Такой войны нет уже, все", - заявил Арестович. Также он отметил, что у украинских военных “есть определенные успехи в направлении Херсона".