Зеленский и Георгиева обсудили послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, что обсудил с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос о финансовой стабильности Украины, а также проблемы послевоенного восстановления страны, сообщает Голос Америки

«Обсудили с исполнительным директором МВФ Георгиевой вопрос обеспечения финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на сегодняшний день, а также видение перспектив. Уверен, что сотрудничество между МВФ и Украиной и далее будет плодотворным», – написал Зеленский в «Твиттере».