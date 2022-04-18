Зеленский и Георгиева обсудили послевоенное восстановление Украины

Президент Украины уверен в продолжении сотрудничества с МВФ

Зеленский и Георгиева обсудили послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, что обсудил с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос о финансовой стабильности Украины, а также проблемы послевоенного восстановления страны, сообщает Голос Америки

«Обсудили с исполнительным директором МВФ Георгиевой вопрос обеспечения финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на сегодняшний день, а также видение перспектив. Уверен, что сотрудничество между МВФ и Украиной и далее будет плодотворным», – написал Зеленский в «Твиттере».


Виктор Конев, ZN.ua

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