Всего в течение недели силы ООС уничтожили более тридцати вражеских танков и пять вертолетов.

В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили двенадцать вражеских атак. Об этом сообщает Операция Объединенных сил.

"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству, наши воины нанесли урон роSSийским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что украинские защитники сбили 2 вертолета Ми-24 и один беспилотник "Орлан-10".

Всего за неделю группировки ООС уничтожили более тридцати роSSийских танков и более 20 артиллерийских систем. Также была ликвидирована 61 единица бронированной и 51 единица автомобильной техники, пять вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и две роSSийские крылатые ракеты.

Напомним, что Вооруженные силы Украины обнародовали видео уничтожения роSSийской техники на Луганщине. В Попасной военнослужащие 24 ОМБр имени короля Данила из ПТРК попали во вражеский танк.