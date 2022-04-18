"Надеюсь на парад 9 мая в Чернобаевке": Арестович сообщил о новом успехе ВСУ

Алексей Арестович

Бойцы ВСУ вновь ударили по аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует для базирования командных пунктов и авиации.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

«Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся», - написал Арестович.

«Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова», - отметил советник главы ОП.

В свою очередь пользователи Facebook шутят, что роSSийским воякам уже можно давать премию Дарвина и отмечают низкий интеллект врага: «После того как добры молодцы зашли в Чернобыль по картам 1985го года, и рыли там окопы, не должно быть никаких удивлений по поводу их интеллектуальной эволюции. Её нет. Как и интеллекта», «Надеюсь на парад 9 мая в Чернобаевке», «Не сливайте им инфу, что они дальнодебилойщики, а то вдруг проснутся, тсссс... Чем больше серий, тем лучше. Пусть все серии о орках там и завершатся».

Как и многие высокопоставленные роSSийские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом РоSSии, граничащим с Донбассом, - сообщили в разведке.

Александр Дворников


Катерина Петренко, politeka.net

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