В результате удара по Львову шесть человек погибли и еще восемь пострадали

В результате удара по Львову утром в понедельник, 18 апреля, шесть человек погибли и еще восемь пострадали. Среди пострадавших – один ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", – написал Козицкий в телеграмм-канале.

Как сообщалось, около 08:30 18 апреля во Львове прогремела серия взрывов. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что враг нанес 5 прицельных ударов по Львову. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил о четырех ракетных ударах и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами. Глава правления УЗ Александр Камышин сообщал, что пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. По его словам, команда вокзала и команды поездных бригад сработали четко, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях.

Движение поездов по Львову уже восстановлено, есть незначительные задержки.