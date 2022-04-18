Пересечение границы со странами ЕС может быть усложнено для украинцев: в Укрзализныци раскрыли детали

беженцы, граница, война, переселенцы

В Укрзализныци рассказали, что бывали случаи, когда пассажиров снимали с поездов прямо на границе.

Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт. Об этом сообщили в Укрзализныци.

Сообщается, что исключения возможны по усмотрению пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

Как отмечается, УЗ не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины и ожидает от коллег более четких объяснений относительно недопуска беженцев без загранпаспортов.

беженцы, граница, война, переселенцы

"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее. Призываем коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев. Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГПСУ", - говорится в сообщении УЗ.

Железная дорога, поезд, УЗ, Укрзалізниця


Галина Струс, politeka.net

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