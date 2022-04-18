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2022-04-18
Глава Луганской ОВА Гайдай: «Самая горячая точка, кроме Попасной, – это Кременная»
В городе уже идут уличные бои.
Самая «горячая» точка в Луганской области сегодня, кроме Попасной – это Кременная,
«Самая горячая точка на сегодня, кроме Попасной, которая полтора месяца продолжается, – это населенный пункт Кременная. Там уже внутри идут бои. Туда уже зашла роSSийская армия, огромное количество техники. И вот самая сейчас горячая (точка – ред.) именно там», – заявил Сергей Гайдай.
Он также отметил, что теперь эвакуация из Кременной не возможна.
Юлия Москаленко, ZN.ua