Гайдай: "На свой страх и риск вывезли 33 человека из Лисичанска и Северодонецка"

Гуманитарные коридоры сегодня не согласовали.

Гайдай: "На свой страх и риск вывезли 33 человека из Лисичанска и Северодонецка"
Фото: luganskua.com

33 жителя Лисичанска и Северодонецка удалось вывезти 17 апреля.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что делали это "на свой страх и риск", поскольку на сегодняшний день не были согласованы гуманитарные коридоры.

Гайдай в очередной раз пожаловался на отказ жителей области эвакуироваться: "Во двор прилетела «Точка-У», но люди уезжать не собираются".

По словам руководителя Луганской ОВА, россияне пытаются прорваться в Рубежное, Попасную и Кременную, правда, безуспешно, неся потери.

"Завтра эвакуация состоится. Позаботьтесь о собственной безопасности! Подумайте о детях…", - добавил Сергей Гайдай.

Напомним, сегодня руководитель Луганщины попросил жителей "успеть спастись". Раньше он заявил, что люди боятся выезжать из-за трагедии в Краматорске.

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