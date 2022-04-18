Турция начинает трансграничную военную операцию против курдов в Ираке

Турция начала новую трансграничную антитеррористическую операцию против укрытий Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом утром в понедельник заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, пишет Anadolu.

Операция получила название Claw-Lock ("Коготь"), в ней участвуют команды спецназа при поддержке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ударных вертолетов и артиллерийских элементов, особенно направленная на районы Метина, Зап и Авасин-Басян.

В этих районах разрушают укрытия, склады боеприпасов, штабы, места сбора и туннельные сети, сказал Акар. Члены РПК часто прячутся на севере Ирака, чтобы планировать трансграничные нападения в Турции, убеждены в Анкаре.