Турция начинает трансграничную военную операцию против курдов в Ираке

Операция направлена на тайники Рабочей партии Курдистана в районах Метина, Зап и Авасин-Басян, информирует ZN.ua.

Турция начинает трансграничную военную операцию против курдов в Ираке
Курдские военные / фото Flickr

Турция начала новую трансграничную антитеррористическую операцию против укрытий Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом утром в понедельник заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, пишет Anadolu.

Операция получила название Claw-Lock ("Коготь"), в ней участвуют команды спецназа при поддержке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ударных вертолетов и артиллерийских элементов, особенно направленная на районы Метина, Зап и Авасин-Басян.

В этих районах разрушают укрытия, склады боеприпасов, штабы, места сбора и туннельные сети, сказал Акар. Члены РПК часто прячутся на севере Ирака, чтобы планировать трансграничные нападения в Турции, убеждены в Анкаре.


Оксана Коваль, ZN.ua

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