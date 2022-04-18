Война в Украине грозит голодом 1/5 населения Земли – Генсек ООН

Воюющие страны до начала роSSийской агрессии обеспечивали треть мирового производства пшеницы и ячменя. Больше всего война ударила по экономикам наименее развитых стран, информирует ZN.ua.

Война в Украине грозит голодом 1/5 населения Земли – Генсек ООН
Мемориал в память о великом голоде на одной из набережных Дублина / фото Flickr

Война РоSSии в Украине может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, больше пятой части человечества, в бедность и голод в таких масштабах, каких не было десятилетиями. Об этом говорится в комментарии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша для чешского издания Seznam Zprvy.

“Украина и РФ обеспечивают 30% мирового производства пшеницы и ячменя, часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерновые из двух стран кормят самых бедных и уязвимых людей мира. Они составляют более трети объема импорта пшеницы в 45 африканских странах и наименее развитых странах”, - сказал Гутерриш.


Оксана Коваль, ZN.ua

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