Война в Украине грозит голодом 1/5 населения Земли – Генсек ООН

Война РоSSии в Украине может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, больше пятой части человечества, в бедность и голод в таких масштабах, каких не было десятилетиями. Об этом говорится в комментарии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша для чешского издания Seznam Zprvy.

“Украина и РФ обеспечивают 30% мирового производства пшеницы и ячменя, часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерновые из двух стран кормят самых бедных и уязвимых людей мира. Они составляют более трети объема импорта пшеницы в 45 африканских странах и наименее развитых странах”, - сказал Гутерриш.