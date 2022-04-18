40 погибших, много с оторванными конечностями: мать матроса из затонувшей “Москвы” рассказала о потерях

По словам матери одного из матросов затонувшего ракетного крейсера «Москва», во время инцидента погибли около 40 человек, очень много раненных с оторванными конечностями. Об этом пишет роSSийская Novaya Gazeta Europe , ссылаясь на анонимный разговор с родственниками военнослужащих, пребывающих в момент крушения на судне.

Официальная роSSийская пропаганда продвигает версию о том, что на корабле сдетонировал боекомплект и он затонул при буксировке в Севастополь, а моряков эвакуировали. Но в подтверджение украинской позиции о том, что флагман был поражен ракетами «Нептун» с дальностью пуска до 280 км, женщина заявляет:

«Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами «Нептун».