В оккупированном Крыму уничтожают сведения о жертвах крейсера "Москва"

ФСБ РоSSии уничтожает сведения о жертвах затонувшего 14 апреля крейсера "Москва", не давая родным моряков расследовать их гибель, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Telegram-канал Рutch 111.

Один из таких случаев наглядно показывает как те, кто еще недавно призывал РоSSию воевать против украинцев - теперь вынуждены сетовать на роSSийское руководство, ведь смерть коснулась их семей.

Речь идет о Дмитрии Шкребеце, потерявшем сына-моряка Егора Шкребеца, поступившего на службу на флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва" на должность "корабельный кок". Однако, когда крейсер пошел ко дну - его сын вдруг оказался в списках "пропавших без вести", а не в списках спасенных или погибших. А командир крейсера перестал выходить на связь.

Отец моряка призвал всех распространить эту публикацию, чтобы "подонки не замяли эту страшную историю" и подчеркнул, что посвятит всю оставшуюся жизнь на поиски правды.

Примечательно, что в марте он выступал за войну РФ в Украине и публиковал соответствующие посты в соцсети Facebook.

После последнего сообщения его страницу заблокировали.

"Не успел Дмитрий Шкребец написать о поиске правды за пропавшего сына-моряка Егора Шкребеца, как снесли его фейсбук-страницу. Хотя, на этой странице он хвастался тем, что Украину нужно уничтожить. А получилось так, что Украина уничтожила его отпрыска, чтобы рашисты "не размножались...", - пишет Telegram-канал.