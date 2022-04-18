РоSSийские оккупанты обстреляли села Запорожье. Об этом сообщается на фейсбук-странице Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

"Врагом были обстреляны поселки Старомайорское, Макаровка, Сторожево, Нескучное, Времовка, Приютное, Вишневое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное. Рашистские войска применили танки, грады, бронетранспортеры, пехоту", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что на отдельных направлениях украинские вооруженные силы совершают контрнаступление. Их поддерживают авиация, системы залпового огня, артиллерия, минометы и бронетранспортеры.

Напомним, что РоSSия с 24 февраля по 17 апреля потеряла в войне против Украины около 20 300 человек. Танков у нее стало меньше на 773 единицы, а артиллерийских систем – на 376.