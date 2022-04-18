Школьную программу в украинских школах пересмотрят из-за войны

В Украине пересмотрят школьную программу по мировой литературе и истории из-за войны, которую РоSSия развязала против Украины. Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в эфире единого национального телемарафона.

Экспертная комиссия Министерства образования должна определить, следует ли оставлять роSSийские произведения в школьной программе, и если да, то – какие именно.

"Сейчас мы серьезно пересмотрим всю школьную программу. И это будет касаться не только литературы, это будет относиться и к истории. Но для этого есть огромные и очень профессиональные экспертные группы в Министерстве образования. Это не совсем вопрос депутатов, но мы будем всячески поддерживать экспертов в их решениях", - рассказал Бабак.

Он добавил, что классические произведения, вероятно, все же следует изучать, например, Достоевского, Чехова или Толстого. Вместо этого все, что имеет какие-либо элементы пропаганды, нужно убрать из школьной программы.

При этом Бабак заявил, что Украина не будет полностью отказываться от уроков русского языка в школах, потому что это может привести к нарушению прав детей нацменьшинств.