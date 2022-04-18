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2022-04-18
18 домов Харькова получили повреждения от обстрелов оккупантов, - ГСЧС
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Фото: ГСЧС Украины
В Харькове вследствие роSSийских обстрелов получили повреждения 18 домов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"17 апреля около 14:00 в результате вражеских обстрелов в центральной части города произошло попадание в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, из которых в пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах", - рассказали спасатели.
В ГСЧС говорят - информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Для ликвидации последствий обстрелов были привлечены 160 спасателей и 33 единицы техники. Все пожары ликвидированы.
Напомним, за минувшие сутки враг 24 раза за сутки обстрелял Харьков; был ранен 31 человек, из них четверо – дети.