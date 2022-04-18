7 из 10 японцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на влияние на экономику их страны – опрос

62,6% одобрили реакцию правительства на агрессию Москвы против Украины, а 30,7% не одобрили, информирует ZN.ua.

7 из 10 японцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на влияние на экономику их страны – опрос
© unsplash/colt10jordan

Более семи из 10 японцев поддерживают санкции против РоSSии из-за войны в Украине, даже если влияние этих ограничений распространится на японскую экономику и их жизнь. Таковы результаты опроса Kyodo News в воскресенье, пишет Japan Today.

Телефонный опрос, в котором приняли участие 1067 граждан, состоялся на фоне того, что Япония ужесточает санкции против РоSSии из-за ее вторжения вместе с другими странами Группы семи.

68,7% респондентов заявили, что рост цен на продукты питания «очень» или «в определенной степени» ударил по их повседневной жизни. 31,2 процента заявили, что нет.


Оксана Коваль, ZN.ua

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