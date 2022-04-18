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2022-04-18
7 из 10 японцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на влияние на экономику их страны – опрос
62,6% одобрили реакцию правительства на агрессию Москвы против Украины, а 30,7% не одобрили, информирует
© unsplash/colt10jordan
Более семи из 10 японцев поддерживают санкции против РоSSии из-за войны в Украине, даже если влияние этих ограничений распространится на японскую экономику и их жизнь. Таковы результаты опроса Kyodo News в воскресенье,
Телефонный опрос, в котором приняли участие 1067 граждан, состоялся на фоне того, что Япония ужесточает санкции против РоSSии из-за ее вторжения вместе с другими странами Группы семи.
68,7% респондентов заявили, что рост цен на продукты питания «очень» или «в определенной степени» ударил по их повседневной жизни. 31,2 процента заявили, что нет.
Оксана Коваль, ZN.ua