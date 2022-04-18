Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен впечатлил Зеленский

Президент Еврокомиссии оценила Зеленского как сильного лидера. Такое мнение она высказала в интервью изданию Bild.

«Я видела президента Зеленского. Спокойный, сильный лидер, очень хорошо информированный. Этот визит еще раз побудил меня поддержать Украин и сделать все возможное, чтобы отразить эту жестокую и неоправданную агрессию со стороны РоSSии», - сказала она.

Говоря о своих впечатлениях после посещения Бучи, Урсула фон дер Ляйен признала, что увиденное ее ужаснуло. «Было ужасно видеть реалии войны. Братская могила в церкви Бучи, много-много мешков с телами, улица, где людей расстреливали без разбора, разбомбленные дома, сгоревшие автомобили», - припомнила она.