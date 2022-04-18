Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен впечатлил Зеленский

Визит в Украину убедил фон дер Ляйен в необходимости поддержать Украину

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен впечатлил Зеленский
© Офис президента

Президент Еврокомиссии оценила Зеленского как сильного лидера. Такое мнение она высказала в интервью изданию Bild.

«Я видела президента Зеленского. Спокойный, сильный лидер, очень хорошо информированный. Этот визит еще раз побудил меня поддержать Украин и сделать все возможное, чтобы отразить эту жестокую и неоправданную агрессию со стороны РоSSии», - сказала она.

Говоря о своих впечатлениях после посещения Бучи, Урсула фон дер Ляйен признала, что увиденное ее ужаснуло. «Было ужасно видеть реалии войны. Братская могила в церкви Бучи, много-много мешков с телами, улица, где людей расстреливали без разбора, разбомбленные дома, сгоревшие автомобили», - припомнила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что “Украина должна получить то, что ей нужно, чтобы защитить себя”. Она проинформировала, что ЕС выделяет на эти цели 1,5 млрд евро, информирует ZN.ua.


Виктор Конев, ZN.ua

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