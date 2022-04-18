Оккупанты готовят провокацию в Херсоне

РоSSийские оккупанты готовят провокацию с обстрелом мирных кварталов во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его информации, захватчики разворачивают "Грады" в районе Антоновского моста. Они планируют ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ.