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2022-04-18
Оккупанты готовят провокацию в Херсоне
РоSSийские оккупанты собираются обстрелять мирные кварталы, чтобы обвинить ВСУ и провести "референдум", информирует
© Фото из открытых источников
РоSSийские оккупанты готовят провокацию с обстрелом мирных кварталов во временно оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его информации, захватчики разворачивают "Грады" в районе Антоновского моста. Они планируют ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ.
Виктор Конев, ZN.ua