Украинские бойцы обнародовали видео уничтожения роSSийского танка в Попасной

Вооруженные силы Украины обнародовали видео уничтожения роSSийской техники на Луганщине.

В Попасной военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила из ПТРК попали во вражеский танк.

Напомним, сегодня оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о пяти отбитых атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков.