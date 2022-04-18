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2022-04-18
Украинские бойцы обнародовали видео уничтожения роSSийского танка в Попасной
Ликвидировали вражескую технику военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила.
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины обнародовали видео уничтожения роSSийской техники на Луганщине.
В Попасной военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила из ПТРК попали во вражеский танк.
Напомним, сегодня оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о пяти отбитых атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков.
По данным украинского Генштаба, РФ потеряла в Украине уже 773 танка.