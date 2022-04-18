Украинские бойцы обнародовали видео уничтожения роSSийского танка в Попасной

Ликвидировали вражескую технику военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Украинские бойцы обнародовали видео уничтожения роSSийского танка в Попасной
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины обнародовали видео уничтожения роSSийской техники на Луганщине.

В Попасной военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила из ПТРК попали во вражеский танк.

Напомним, сегодня оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о пяти отбитых атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков.

По данным украинского Генштаба, РФ потеряла в Украине уже 773 танка.

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