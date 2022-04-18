В Германии открывают дела за одобрение войны РоSSии против Украины — ZEIT

В Германии открыли более 140 дел за одобрение войны РоSSии против Украины. Об этом сообщает ZEIT . Большинство открытых дел касается использования символики "Z".

В отдельных федеральных землях, например в нижней Саксонии, Баварии и Берлине, публичное использование символики роSSийского агрессора является криминальным нарушением. Наказание предусматривает штраф или лишение свободы до 3 лет для тех, кто "поощряет или иным образом... одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

Сейчас в Саксонии-Ангальт заведено 19 таких дел, в Гамбурге – 17, а в Северном Рейн-Вестфалии – 37 дел. В Баварии не ведут статистику открытия дел, но там все равно принимают меры против сторонников роSSийской войны.