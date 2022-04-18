Украина заполнила опросник для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, - Жовква

Теперь Еврокомиссия должна подготовить рекомендацию по соответствию Украины Копенгагенским критериям членства.

Украина заполнила опросник для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, - Жовква
Фото: Depositphotosjulia_berezovska

Украина заполнила опросник для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире единого информационного марафона, передает "Укрнформ".

Теперь украинская сторона рассчитывает на принятие соответствующего решения на заседании Евросовета, которое состоится в июне.

"В июне будет заседание Европейского совета, то есть всех лидеров государств-членов, а также руководства ЕС, и на этом заседании мы ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это важный этап, который нельзя обойти", - сказал Жовква.

По его словам, теперь Еврокомиссия должна подготовить рекомендацию по соответствию Украины Копенгагенским критериям членства. Жовква добавил – надеется, что рекомендация будет положительной.

Заместитель руководителя Офиса Президента пояснил, что в случае получения решения о статусе кандидата начнутся переговоры о полноценном членстве в Евросоюзе. Эти переговоры должны пройти по сокращенной процедуре.

"Ни одной страны-члена ЕС, которая была бы против членства Украины в Европейском Союзе, на сегодняшний день нет. Позиция стран отличается в вопросе скорости процедуры, которую должна пройти Украина перед тем, как стать членом. Мы говорим со странами, которые пока не верят в скорую процедуру членства, большинство стран склоняются к тому, что Украина должна быстро пройти этот процесс", - отметил Жовква.

Напомним, 8 апреля Украина получила от ЕС опросник для получения статуса кандидата на поступление. Его передала Владимиру Зеленскому Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Владимир Зеленский тогда отметил, что украинская сторона заполнит документ через неделю.

Вскоре вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне.

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