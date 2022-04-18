РоSSия обстреляла Днепропетровщину, погиб гражданский

Жителей Зеленодольской общины, где произошло несчастье, власти призвали не ходить на дачи и в гаражи за водопадом - там очень много снарядов.

РоSSия обстреляла Днепропетровщину - в Зеленодольской общине погиб гражданский.

Об этом сообщил глава Зеленодольской ГТО Дмитрий Невеселый.

"Я очень прошу не перемещаться по улицам без крайней необходимости. Если услышали выстрелы - сразу в безопасные места. Жители Зеленодольска, подчеркиваю, не ходить на дачи и в гаражи за водопадом. Там очень много снарядов, воздержитесь от походов - это опасно", - подчеркнул глава общества.

По словам Дмитрия Невеселого, оккупантов на территории общины нет, а ВСУ защищают границы Днепропетровской области. Также работают спасатели, обнаруживающие и обезвреживающие боеприпасы.

"Сегодня работали саперы ГСЧС, ликвидировали 124 снаряда. Работы продолжаются. Если вы нашли подозрительные предметы – звоните по телефону 101 или 102", - добавил Невеселый.

Напомним, накануне на Днепропетровщине оккупанты ракетами разрушили неработающую птицефабрику. А ранее в области захватчики обстреляли старую мельницу.