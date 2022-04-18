ОТГ "Восток" сообщила о пяти отраженных атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков

Русские понесли потери и в технике.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что украинским бойцам удалось отразить пять атак оккупантов. В результате погибло 60 захватчиков.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице ОТГ "Восток", украинские военные уничтожили технику оккупантов.

Среди потерь роSSийских захватчиков:

танков – 1;

БМП – 2;

МТЛБ – 2;

артиллерийских систем – 3;

АТ – 3;

вертолетов – 1.

Напомним, в течение 16 апреля военные группировки Объединенных сил отбили десять вражеских атак в Донецкой и Луганской областях.

По данным Генштаба от 17 апреля, на Донецком и Таврийском направлениях захватчики активизировали боевые действия.