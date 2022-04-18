ОТГ "Восток" сообщила о пяти отраженных атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков

Русские понесли потери и в технике.

ОТГ "Восток" сообщила о пяти отраженных атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что украинским бойцам удалось отразить пять атак оккупантов. В результате погибло 60 захватчиков.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице ОТГ "Восток", украинские военные уничтожили технику оккупантов.

Среди потерь роSSийских захватчиков:

  • танков – 1;
  • БМП – 2;
  • МТЛБ – 2;
  • артиллерийских систем – 3;
  • АТ – 3;
  • вертолетов – 1.

Напомним, в течение 16 апреля военные группировки Объединенных сил отбили десять вражеских атак в Донецкой и Луганской областях.

По данным Генштаба от 17 апреля, на Донецком и Таврийском направлениях захватчики активизировали боевые действия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Блок рекламы


Похожие новости
Пожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фотоПожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фото
Пошел на "концерт Кобзона": ВСУ уничтожили замкомбата оккупантовПошел на "концерт Кобзона": ВСУ уничтожили замкомбата оккупантов
ВСУ сделали "сюрприз": отбросили оккупантов на Донбассе и создали угрозу флангу врагаВСУ сделали "сюрприз": отбросили оккупантов на Донбассе и создали угрозу флангу врага
Тротил прапорщики пропили: ВСУ показали видео "взрывчатки" оккупантовТротил прапорщики пропили: ВСУ показали видео "взрывчатки" оккупантов
Схватили на улице, изнасиловали и убили: история 23-летней жертвы оккупантов в БучеСхватили на улице, изнасиловали и убили: история 23-летней жертвы оккупантов в Буче
Перепутали с бензовозом: сети повеселило фото "трофея" роSSийских оккупантовПерепутали с бензовозом: сети повеселило фото "трофея" роSSийских оккупантов
Глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться: «Не станьте потенциальными заложниками оккупантов»Глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться: «Не станьте потенциальными заложниками оккупантов»
Оккупанты хотят перевести учителей в пяти регионах Украины на роSSийские стандарты образованияОккупанты хотят перевести учителей в пяти регионах Украины на роSSийские стандарты образования
Смертельный удар оккупантов по Харькову: спасатели показали фото и видео последствийСмертельный удар оккупантов по Харькову: спасатели показали фото и видео последствий
Оккупантов возмутило, кого отправили им на подкрепление воевать в Украине: «Там наркоманы, деды и...»Оккупантов возмутило, кого отправили им на подкрепление воевать в Украине: «Там наркоманы, деды и...»
Последние новости
Подгружаем последние новости