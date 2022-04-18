Новостей.COM ⇒
2022-04-18
ОТГ "Восток" сообщила о пяти отраженных атаках оккупантов и уничтожении 60 захватчиков
Русские понесли потери и в технике.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что украинским бойцам удалось отразить пять атак оккупантов. В результате погибло 60 захватчиков.
Как говорится в сообщении на Facebook-странице ОТГ "Восток", украинские военные уничтожили технику оккупантов.
Среди потерь роSSийских захватчиков:
- танков – 1;
- БМП – 2;
- МТЛБ – 2;
- артиллерийских систем – 3;
- АТ – 3;
- вертолетов – 1.
Напомним, в течение 16 апреля военные группировки Объединенных сил отбили десять вражеских атак в Донецкой и Луганской областях.
По данным Генштаба от 17 апреля, на Донецком и Таврийском направлениях захватчики активизировали боевые действия.