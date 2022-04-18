РоSSийские генералы не могут договориться о наступлении из-за страха смерти

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что роSSийский генералитет не может прийти к согласию по поводу наступательных операций, потому что они боятся погибнуть на поле боя. Об этом он рассказал в прямом эфире национального телемарафона.

"Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в определенной степени "выигрыш" у РоSSии в этой "спецоперации". Они спешат к, скажем так, Пасхе”, - сообщил Буданов.

Однако глава разведки рассказал, что ничего у них не получится, никуда они не успеют и Украина будет отстояна. Возможны определенные тактические победы оккупантов, однако некоторые поселки переходят из рук в руки по два-три раза в сутки.

"У роSSийского генералитета нет "однородности" исключительно по одной причине – на данном этапе точно подтверждено об уничтожении 8 генералов. И этот фактор действительно пугает очень многих из них", - также добавил глава ГУР МО.

Также роSSийские генералы опасаются испытать репрессии в случае неудач. Максимальная концентрация военных средств оккупантов – в окрестностях города Изюм на Харьковщине.