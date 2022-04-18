Пожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фото

17 апреля в Харьковской области силы 93-й бригады Холодный Яр уничтожили вертолет Ка-52 роSSийских оккупантов. Американского "Стингера" пожалели, сбили более простым переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла", информирует Апостроф.

Об этом сообщает 93-я ОМБр "Холодный Яр" на своей странице в Facebook.

Там рассказали, что это произошло минувшей ночью, когда вражеские вертолеты летали очень низко. По ним были выпущены две ракеты. Одна из них попала в тепловую ловушку, другая – сбила Ка-52.

"Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага удачи не имели", - отметили бойцы.

Вертолет упал далеко от украинских позиций, ближе к россиянам, а днем летал туда дрон, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки подробнее.

"Шутим между собой, что сбили роSSийский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 долларов, за которое заплатили еще при Совете", - отмечают военные.

Также они рассказали, что роSSийские оккупанты хотят вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации, они пытаются захватить важную развязку.

Бойцы показали фотографии сбитого вертолета, снятые с дрона.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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