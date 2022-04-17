"Выпускайте кракена": "Боги войны" из ВСУ показали эффектное уничтожение врага, видео

"Выпускайте кракена": "Боги войны" из ВСУ показали эффектное уничтожение врага, видео

Сухопутные войска Украины показали "кракена", который эффектно уничтожает вражеские орды.

Как пишет Politeka.net, украины уже 53-е сутки защищают землю от роSSийских оккупационных войск. Еще в начале апреля удалось выгнать орков из севера Украины и сейчас основные столкновения проходят на востоке и юге. Сухопутные войска ВСУ показали, как "боги войны"-артиллеристы уничтожают врагов, записав мотивирующий ролик "Выпускайте кракена", который разместили на официальной страничке в Фейсбук.

"43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясила", - написали в публикации, отмечая бригаду, которая участвовала в уничтожении орков.

Украинцы сразу начали активно комментировать видео:

"Не щадите этих одноклеточных. Слава Украине", "Молодцы ВСУ! За каждую слезу украинцев не оставляйте от врага мокрого места!", "Выпускайте Кракена! И не одного!".


Артём Батечко, politeka.net

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