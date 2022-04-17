ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом: освобожден ряд населенных пунктов

Подразделения Вооруженных Сил Украины проводят успешные контрнаступательные операции, оттесняя врага от Харькова. В воскресенье, 17 апреля, украинские воины освободили от оккупантов Базалеевку, Лебяжье и часть Кутузовки, информирует Апостроф.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Кроме освобождения новых населенных пунктов в Харьковской области, ВСУ продвинулись дальше на восток в районе ранее освобожденной Малой Рогани.

"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток" , - написал Синегубов.


Лиза Бровко, Апостроф

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