В селе Гусаровка Балаклейском районе Харьковской области, две недели находившейся под роSSийской оккупацией, также обнаружили массовые зверства со стороны россиян, информирует Апостроф.

Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на показания очевидцев.

Издание пишет, что произошедшее на Гусаровке имеет все ужасающие элементы более резонансных инцидентов, связанных с роSSийской жестокостью: неизбирательные убийства, издевательства и пытки.

Отмечается, что русские солдаты издевались не только над людьми, но и над животными. Кафиры использовали ферму как базу, однако самих коров не кормили.

Известно о таком случае: группа из пяти жителей агросела Гусаровка, с населением около 1 тысячи человек, отправилась пасти скот, однако так и не вернулась.

"Два моих племянника исчезли. Пошли кормить коров на ферму. Их нет, исчезли", - рассказала 70-летняя Светлана Тарусина.

Как отмечает издание, столичные правозащитники собирают доказательства роSSийских зверств, надеясь построить дело о военных преступлениях. Для фермеров размер оккупации измеряется исчезновениями друзей и соседей.

Несмотря на то, что жители свободны от роSSийской оккупации, вопрос о том, что произошло в те дни, останутся открытыми на долгие годы.