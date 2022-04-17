Говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях опасно - Минцифра

Это может повлечь последствия для ваших близких.

Говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях опасно - Минцифра
© Министерство обороны РФ

Министерство цифровой трансформации просит украинцев не обсуждать с людьми, которые находятся на оккупированных территориях, передвижениях или действиях роSSийских военных. Об этом Минцифры сообщает в своем Telegram -канале.

"Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни", - объясняют в министерстве.

Минцифры предлагает рассказать всем родным и друзьям о чатботе єВорог. С помощью него они смогут тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижении и действиях врага и так помочь нашим военным.

Однако в Минцифри подчеркнули, что важно сообщать в чатбот об оккупантах с безопасного места.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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