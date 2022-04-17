Украинские военнослужащие уничтожили очередного оккупанта из роSSийской военной верхушки. В этот раз "грузом200" уехал в РоSSию заместитель командира мотострелкового батальона 71-го полка майор Денис Головко, информирует Апостроф .

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный под псевдонимом Штирлиц.

Рашистский замкомандир был убит 29 марта в Украине в ходе полномасштабного вторжения страны-террориста РоSSии. За то, что майор Денис Головко умер во имя безумных путинских фантазий, его семья получила почетную награду – целую медальку под названием "За мужество".

Однако Анатолий Штефан придумал медаль, которой действительно заслужил уничтоженный оккупант - "За взятие стиралки".