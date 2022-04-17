В Нидерландах для украинских школьников-беженцев за 2 недели запустили работу средней школы

В настоящее время здесь учатся 110 детей из Киевской, Житомирской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Ивано-Франковской областей.

В Нидерландах для украинских школьников-беженцев за 2 недели запустили работу средней школы
Фото: Facebook/Oksana Oliinyk

В Нидерландах за две недели запустили украинскую среднюю школу для детей-беженцев.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Учебное заведение открыли в трехэтажном старинном здании, расположенном в центре Дордрехта. Здесь могут учиться 120 учеников, за парты сели 110. Среди них - жители Киевской, Житомирской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Ивано-Франковской областей.

Над проектом работала украинка Оксана Олийнык вместе с единомышленниками. Женщина после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину с детьми переехала из Полтавщины в Дордрехт, передает "Общественное".

По информации Минобразования, количество школьников может увеличиться, поэтому организаторы сейчас ищут большее помещение – со спортивными залами, детскими площадками и тому подобное.

Фото: Facebook/Oksana Oliinyk

Учебный процесс в украинской школе уже начался. Предметы преподают 10 учителей-украинцев. Кроме привычных дисциплин, школьники изучают сценическое мастерство, проектный менеджмент и основы социального предпринимательства, отметили в МОН.

Обучение в школе проходит по программе украинского Минобразования. Учащиеся дополнительно получают часы нидерландского языка и социальных наук. Само же учебное заведение является подразделением одной из международных школ (Daltom Lyceum).

Фото: Facebook/Oksana Oliinyk

Как сообщили в МОН, финансирует украинскую школу городской совет; это касается и оборудования, мебели, учительских ставок и т.д.

Украинские педагоги подписали временные контракты и получат нидерландскую учительскую зарплату.

Напомним, в Варшаве откроют украинскую школу, которая сможет принять 170 учеников с 1 по 11 класс.

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