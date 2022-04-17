Украинские бойцы рассказали подробности уничтожения вражеского вертолета в Харьковской области
"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому роSSийский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой".
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" рассказали подробности уничтожения вражеского геликоптера на Харьковщине.
Военные говорят - сбили роSSийский вертолет Ка-52 "Иглой", потому что "жалко было "Стингера" на них тратить".
"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага успехов не имели", - рассказал офицер бригады.
Украинские бойцы шутят между собой, что "сбили роSSийский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 баксов, за которое заплатили еще при Советах".
В "Холодном Яру" отметили, что роSSийские оккупанты пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации в зоне ответственности украинской бригады и пытаются захватить местную развязку.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, РоSSия уже потеряла с 24 февраля в Украине 146 геликоптеров и 165 самолетов.