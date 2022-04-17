Украинские бойцы рассказали подробности уничтожения вражеского вертолета в Харьковской области

"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому роSSийский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой".

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" рассказали подробности уничтожения вражеского геликоптера на Харьковщине.

Военные говорят - сбили роSSийский вертолет Ка-52 "Иглой", потому что "жалко было "Стингера" на них тратить".

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага успехов не имели", - рассказал офицер бригады.

Фото: Facebook/93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Украинские бойцы шутят между собой, что "сбили роSSийский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 баксов, за которое заплатили еще при Советах".

В "Холодном Яру" отметили, что роSSийские оккупанты пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации в зоне ответственности украинской бригады и пытаются захватить местную развязку.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, РоSSия уже потеряла с 24 февраля в Украине 146 геликоптеров и 165 самолетов.