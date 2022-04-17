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2022-04-17
Зеленский - Макрону: Это не просто война, это геноцид
Украинский президент пригласил французского коллегу приехать в Украину и убедиться, что РоSSия уничтожает мирных украинцев, информирует
© Офис президента
РоSSия устроила в Украине не просто войну, а геноцид - данный факт президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попытался донести президенту Франции Эммануэлю Макрону.
"Я думаю, что он хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы РоSSия вела диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а не что иное, как геноцид", - сказал Зеленский в интервью
Также украинский президент сказал, что пригласил Макрона приехать в гости и убедиться в том, что в Украине не просто война, а геноцид.
Анастасия Дэйна, ZN.ua