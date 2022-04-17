Зеленский - Макрону: Это не просто война, это геноцид

РоSSия устроила в Украине не просто войну, а геноцид - данный факт президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попытался донести президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Я думаю, что он хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы РоSSия вела диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а не что иное, как геноцид", - сказал Зеленский в интервью CNN .

Также украинский президент сказал, что пригласил Макрона приехать в гости и убедиться в том, что в Украине не просто война, а геноцид.