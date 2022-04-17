РоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - Гайдай

В Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий, сообщил председатель ОВА.

РоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - Гайдай
Фото: Facebook/Сергей Гайдай

В Северодонецке россияне обстреляли 17 апреля Христо-Рождественский кафедральный собор.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, это уже четвертый обстрел храма. На этот раз вражеские снаряды попали в крышу.

"Орки обожают соперничать с Богом, на Луганщине в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных построек", - отметил Гайдай.

Фото: Facebook/Сергей Гайдай

Фото: Facebook/Сергей Гайдай

Фото: Facebook/Сергей Гайдай

Напомним, в Государственной службе по этнополитике и свободе совести сообщили, что с начала войны от атак роSSийских войск уже пострадали как минимум 59 культовых сооружений в восьми областях. В Северодонецке, к примеру, 24 марта в результате обстрела пострадал храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенный на территории больничного городка.

10 марта в результате очередного обстрела города роSSийскими захватчиками был частично разрушен Христо-Рождественский кафедральный собор.

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