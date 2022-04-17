В Луганской области полиция задержала модератора Telegram-канала, которая передавала данные о ВСУ оккупантам

В результате ее действий здание, где находились украинские военнослужащие, а также близлежащие дома обстреляла вражеская артиллерия.

В Луганской области задержали жительницу, которая передала данные о расположении подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в полиции Донбасса.

Женщина модерировала один из местных Telegram-каналов и передала администратору канала информацию о месте дислокации украинского военного подразделения.

Впоследствии здание, где находились военнослужащие ВСУ, а также близлежащие дома, обстреляла вражеская артиллерия.

"В настоящее время задержанная уведомлена о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ "Коллаборационная деятельность". Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в полиции.

Напомним, на днях полиция задержала корректировщика из Северодонецка. Мужчина отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.

В марте правоохранители Харькова задержали корректировщика, который за 40 тыс. грн координировал обстрел города крылатыми ракетами.