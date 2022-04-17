В освобожденных городах и селах Харьковской области восстанавливают дома и коммуникации, – Тимошенко

В Харькове осуществляют санитарную очистку улиц.

В населенных пунктах Харьковской области круглосуточно ведутся работы по ликвидации последствий боевых действий. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Так, в поселках Ольховка и Малая Рогань возобновили электроснабжение 140 потребителей. Проведены ремонтные работы на части газопроводов в селах Емцы, Шелкоплясы и Большая Рогань.

«В поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%», – рассказал Тимошенко.

По его словам, в Харькове также продолжаются работы. В частности, коммунальщики осуществляют санитарную очистку улиц.

С трассы M-03 от Харькова в освобожденный Чугуев вывезли 30 единиц уничтоженного военного и гражданского транспорта.

«В Чугуеве работа по восстановлению продолжается 24/7: отремонтировали часть водопроводных сетей, проходят плановые ремонтные работы в котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий», - проинформировал заместитель главы ОП.

Тимошенко подчеркнул, что дороги Харьковской области являются стратегическими логистическими маршрутами для доставки гуманитарных грузов.

«Дорожники регулярно производят аварийный ремонт автодорог в местах попадания вражеской артиллерии», - заявил он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что помимо Харьковщины, восстановительные работы ведутся на территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей. Текущие ремонтные работы, начатые во многих населенных пунктах, должны завершиться в течение 1-1,5 месяца.

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