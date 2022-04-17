Первоочередно жилье получат украинцы, дома которых уничтожили оккупанты, – Зеленский

Квартирами хотят обеспечить каждого, кто работал и работает в интересах общества, но до сих пор не имеет собственной недвижимости.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о расширении программы по предоставлению жилья. Первоначально временные дома получат украинцы, чьи дома уничтожили россияне во время войны.

Об этом он сообщил в обращении. Президент объяснил, что еще в прошлом году ставил задачу правительству – сделать все, чтобы в этом году можно было обеспечить жильем всех стоящих в очереди ветеранов. Дальше планировали перейти к обеспечению жильем всех наших военных.

"А сейчас мы фактически расширяем эту прошлогоднюю задачу на масштаб всего государства и детализируем ее так, чтобы это было настоящей модернизацией украинских городов и украинских общин. А еще совмещаем это с программой энергомодернизации жилья. Как результат – будет несколько этапов", – рассказал президент.

На первом этапе временным жильем обеспечат переселенцев, чьи дома полностью разрушены. Там будут жить, пока их дома не восстановят или не дадут компенсацию деньгами или новыми домами.

На втором этапе будут восстанавливать поврежденные города и общины. На третьем – обеспечат жильем всех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет.

"Не может больше быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но выходит на пенсию, не имея собственной квартиры. Не может быть такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а отец и мать не имеют собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире или искать другие варианты. Не может больше быть такого, что врач или медицинская сестренка, учитель или правоохранитель всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь", - заявил Зеленский.

Для реализации проекта привлекаются ведущие архитекторы, весь потенциал государства и международная поддержка.

По Мариуполю глава государства отметил, что не было такого дня, чтобы власти не пытались найти военное или дипломатическое решение для спасения людей. Бесчеловечной ситуацию в Мариуполе сделала РоSSия.

"Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе. Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем, без преувеличения, немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей», – подчеркнул Зеленский.

Мариуполь, а также ужесточение санкций против РоSSии и оборонную поддержку Зеленский обсудил сегодня в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Президент в обращении также отметил, что сейчас готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом . Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от роSSийских захватчиков.

В конце обращения Зеленский добавил, что традиционно подписал указ о награждении наших защитников. 186 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 13 военнослужащих Главного управления разведки. Два работника Службы безопасности Украины и Национальной гвардии.

Напомним, что в украинских городах, уничтоженных роSSийскими военными, начинают устанавливать модульные дома. В них будут проживать люди, лишившиеся жилья.